Juzgado impone prisión preventiva al sospechoso de irrumpir en casa propiedad de hija de ‘Pecho de Rata’, en Cahuita

Detenido habría participado en un intento de robo que dejó a un cómplice fallecido

Por Reiner Montero, corresponsal, y Cristian Mora
Efectivos del OIJ atienden un aparente intento de secuestro en Cahuita, Limón, a madrugada del jueves 27 de noviembre, 2025.
El Juzgado Penal de Bribri ordenó prisión preventiva para el sospechoso detenido tras un violento ingreso a una vivienda en Cahuita propiedas de la hija del extraditable Pecho de Rata. (Reiner Montero/Reiner Montero)







