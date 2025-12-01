Juzgado impone prisión preventiva al sospechoso de irrumpir en casa propiedad de hija de ‘Pecho de Rata’, en Cahuita

El Juzgado Penal de Bribri ordenó prisión preventiva para el sospechoso detenido tras un violento ingreso a una vivienda en Cahuita propiedas de la hija del extraditable Pecho de Rata.

El Juzgado Penal de Bribri, en Talamanca, impuso prisión preventiva a un hombre de apellido Duarte, de 30 años, detenido tras irrumpir en una vivienda propiedad de la hija del extraditable Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, en Cahuita.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó a La Nación que la medida cautelar es de seis meses.

Aunque en un inicio se manejó la hipótesis de un secuestro, la Policía Judicial ahora apunta a que se trató de un intento de robo. Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves 27 de noviembre.

Según la información policial, una vecina observó que varios sujetos ingresaban al inmueble que la hija de López Vega, de apellidos López Tyndall, alquila mediante la plataforma Airbnb. De inmediato la alertó, por lo que ella se trasladó al sitio junto con su esposo.

Al llegar, el marido de López Tyndall se enfrentó a los intrusos, lo que derivó en la muerte de uno de ellos y en la detención de Duarte. Según una fuente policial, él permanece en libertad, sin medidas cautelares, mientras se determina si actuó en legítima defensa.

Duarte, por su parte, fue capturado por la Fuerza Pública minutos después, cerca de la vivienda, y se le decomisó un fusil AR-15 y un pasamontañas, informó el OIJ.

El fallecido fue identificado como Cristopher Yahir Rodríguez Caravaca, alias Periquito, de 20 años. El joven recibió dos impactos de bala en el pecho y uno en el glúteo, y murió en una zona montañosa próxima al inmueble al que había ingresado junto con Duarte.

De acuerdo con información policial, Periquito sería miembro de una de las estructuras criminales más conocidas de Limón.

Presuntamente, pertenecía a la banda El Secreto, asentada en Río Banano de Matama y liderada por un sujeto de apellidos Gamboa Quesada, alias Gato o Yorsh. Este tomó control del grupo tras la captura, en 2020 en Países Bajos, de Walter Eduards Solís, alias Walta o Walí.