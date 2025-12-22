Juzgado impone medidas cautelares a sospechoso de provocar incendio en el que murieron cinco personas en San José

La Fiscalía Adjunta de San José confirmó que un hombre de apellido Hernández Pérez, principal sospechoso de provocar el incendio en el Hotel Oriente, en el que murieron cinco personas la madrugada del dos de octubre, pasará un mes en prisión preventiva.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso se tramita bajo la causa 25-001649-0053-PE, en la que a Hernández se le investiga por el delito de incendio o explosión, contemplado en el Código Penal.

Este delito, que se regula en el artículo 253 de dicha norma, establece una pena de cinco a diez años de prisión para quien, mediante incendio o explosión, genere un peligro para personas o bienes.

Una vez que las llamas se controlaron, bomberos iniciaron las investigaciones para determinar la causa del incendio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La sanción se eleva a diez o veinte años de cárcel si el hecho ocasiona la muerte o lesiones gravísimas a alguna persona, o si se produce la destrucción de bienes.

Según el Organismo de Investigación Judicial, las llamas habrían iniciado en la habitación donde Hernández se hospedaba y, en apariencia, el sospechoso utilizó acelerantes para iniciar y potenciar el fuego.

Tras provocar el incendio, el sujeto se dio a la fuga y decenas de personas quedaron atrapadas dentro del edificio. Aunque se determinó que hubo mano criminal, por el momento no está claro el móvil, por lo que el caso continúa en investigación.

Tampoco se conoce con certeza la sustancia que habría utilizado el hombre para iniciar el incendio, ya que las muestras recolectadas se encuentran bajo análisis en el laboratorio.

La mañana posterior al incendio, inquilinos relataron, en las afueras del edificio en ruinas, que perdieron todas sus pertenencias. Aunque se trataba de un hotel de paso, algunos residentes tenían hasta 25 años de vivir en el lugar.