Juzgado impone medidas cautelares a sospechoso de provocar incendio en el que murieron cinco personas en San José

El incendio ocurrió la madrugada del dos de octubre a pocos metros del Mercado Borbón

Por Natalia Vargas
Incendio en San José, cerca del Mercado Borbón
El OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







