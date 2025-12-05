Juzgado dicta prisión preventiva a sospechoso de distribuir droga en Cieneguita; un hombre permanece en fuga

OIJ detiene a hombre sospechoso de distribución de droga en Limón.

Un hombre identificado como Carvajal Barquero, de 23 años, sospechoso de distribuir drogas en Cieneguita, Limón, irá a prisión preventiva.

La detención de Carvajal ocurrió durante dos allanamientos simultáneos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado jueves, con el objetivo de desarticular a un presunto grupo dedicado a la venta de drogas bajo la modalidad exprés y de menudeo.

La investigación señala a dos hombres como responsables de coordinar la distribución de estupefacientes en la zona. Un segundo sospechoso, identificado con los apellidos Jiménez Bryan, de 29 años, permanece prófugo.

Tras la aprehensión de Carvajal, el Ministerio Público solicitó mantenerlo en prisión preventiva y, al finalizar este viernes la audiencia de medidas cautelares realizada en el Juzgado Penal de Limón, se dictaron seis meses de prisión preventiva en su contra.

En las viviendas allanadas, las autoridades decomisaron evidencia relevante para el caso, como dinero en efectivo, utensilios para embalaje y droga lista para la venta.

