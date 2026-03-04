Juzgado define medidas cautelares contra sospechosos de robar combustible del Estado

El conductor y dos acompañantes fueron capturados durante el operativo. Mientras que dos personas más huyeron del sitio.

Tres hombres irán a prisión preventiva por presuntamente sustraer combustible de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) por medio de una toma ilegal. La Fuerza Pública los detuvo el 2 de marzo tras interceptar un camión que transportaba siete tanquetas con combustible.

A solicitud de la Fiscalía Adjunta de Alajuela y por orden del Juzgado Penal, cumplirán tres meses de prisión preventiva Méndez Mora (conductor), de 35 años; Rodríguez Rodríguez, de 27 años y Peralta Hernández, de 37 años.

Los hombres figuran como sospechosos del delito de robo agravado.

El operativo se realizó sobre la ruta 1, específicamente en Guayabal, Alajuela. De acuerdo con el reporte de Recope, los oficiales capturaron al conductor en el sitio y cuatro ocupantes intentaron huir por las inmediaciones; sin embargo, dos de ellos fueron alcanzados por los policías minutos después.

La investigación de este caso inició a principios de febrero, cuando las plataformas tecnológicas de la institución detectaron movimientos irregulares en la zona. Simultáneamente, ingresó información confidencial sobre actividades sospechosas dentro de una bodega vinculada al robo de combustible.

La Fuerza Pública interceptó un camión con 7.000 litros de diésel de Recope en Alajuela. (Recope y Fuerza Pública/Recope y Fuerza Pública)

Tras las pesquisas, los funcionarios ubicaron el inmueble 500 metros al oeste del Hotel Aeropuerto, sobre la vía paralela a la autopista General Cañas. Se presume que el camión interceptado salió desde ese punto. Por la tarde, como parte de las diligencias, el Organismo de Investigación Judicial realizó un allanamiento en este inmueble donde presuntamente se almacenaba el combustible.

El Ministerio Público indicó que este martes se realizó una inspección en el vehículo en el que viajaban los sospechosos y se ubicó una bomba de extracción, siete tanquetas con capacidad de 1.000 litros, de las cuales seis estaban llenas en su totalidad de aparente diésel.

El caso se investiga en el expediente 26-001072-0057-PE.