Sucesos

Juzgado amplía medida cautelar contra falsos jardineros que extorsionaron a vecinos de Heredia y Alajuela

Los miembros de la banda ya recibieron condena de prisión por delitos de extorsión

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Nueve personas aceptaron que, mediante una falsa empresa de jardinería y fumigación, extorsionaron a vecinos de Heredia y Alajuela. Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Adjunta de Heredia, se sometieron a un proceso especial abreviado y el Tribunal Penal herediano los condenó a 99 años de cárcel, entre todos.
Mientras las sentencias por extorsión quedan en firme, un grupo de falsos jardineros deberá ir tres meses más a prisión preventiva. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Falsos jardinerosHerediaAlajuela
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.