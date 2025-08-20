Falsos jardineros confiesan extorsiones a vecinos de Heredia y Alajuela; esta fue su condena

El caso de los falsos jardineros se ventiló en los Tribunales de Justicia de Heredia.

Nueve personas aceptaron que, mediante una falsa empresa de jardinería y fumigación, extorsionaron a 13 vecinos de Heredia y Alajuela. Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Adjunta de Heredia, se sometieron a un proceso especial abreviado y el Tribunal Penal herediano los condenó a 99 años de cárcel, entre todos.

Los hechos imputados ocurrieron entre el 4 de marzo del 2023 y el 23 de enero del 2024.

¿Cómo operaban?

Los hoy condenados entregaban contratos simulados, en los cuales se establecía un precio bajo por cada litro del producto que se utilizaría en las labores contratadas. Con ello, ingresaban a las casas de los ofendidos, donde aparentaban realizar el trabajo.

Según la Fiscalía, una vez que finalizaban la tarea, la organización hacía creer a los clientes que habían utilizado grandes cantidades de producto y, entonces, procedían a cobrar nuevos montos.

Como el costo aumentaba considerablemente, los ofendidos se negaban a pagar, pero los delincuentes aprovechaban que se encontraban en las propiedades de las víctimas, para intimidarlas y amenazarlas hasta que estas accedieran entregar el dinero.

Los condenados aceptaron que, producto de las extorsiones, consiguieron que 13 clientes entregaran montos entre los ¢200.000 y los ¢5 millones, generando un perjuicio económico total de ¢10 millones.

A solicitud de la Fiscalía, mientras la sentencia queda en firme, el grupo debe continuar en prisión preventiva. A continuación, las penas pactadas para cada acusado: