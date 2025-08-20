Sucesos

Falsos jardineros confiesan extorsiones a vecinos de Heredia y Alajuela; esta fue su condena

Fiscalía logra sentencia por extorsión en contra de 13 ciudadanos que se vieron intimidados dentro de sus propiedades

Por Esteban Oviedo
Nueve personas aceptaron que, mediante una falsa empresa de jardinería y fumigación, extorsionaron a vecinos de Heredia y Alajuela. Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Adjunta de Heredia, se sometieron a un proceso especial abreviado y el Tribunal Penal herediano los condenó a 99 años de cárcel, entre todos.
El caso de los falsos jardineros se ventiló en los Tribunales de Justicia de Heredia. (Alonso Tenorio)







