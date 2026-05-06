Sucesos

Juez avala prórroga solicitada por la defensa de Celso Gamboa para que abogado se prepare para el juicio

La decisión reprograma las principales etapas del proceso que se sigue contra el costarricense en Texas, por presunto narcotráfico

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Por Natalia Vargas
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
Celso Gamboa fue trasladado en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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