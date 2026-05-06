Juez avala prórroga solicitada por la defensa de Celso Gamboa para que abogado se prepare para el juicio

Celso Gamboa fue trasladado en un avión de la DEA hacia Estados Unidos.

El juez de distrito J. Campbell Barker avaló la solicitud del abogado del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, Rafael de la Garza, quien pidió aplazar por 120 días (casi cuatro meses) la conferencia previa al juicio (pretrial conference) y la fecha límite para presentar la declaración de culpabilidad en una causa por presunto narcotráfico.

De la Garza hizo la petición el pasado 27 de abril, en vista de que había sostenido varias reuniones con Gamboa y el gobierno estadounidense y, a su juicio, necesitaba más tiempo para “evaluar el alcance de las pruebas y los asuntos que deberán investigarse en Costa Rica”.

El defensor estimó que este caso no solo “es complejo”, sino que “habrá un volumen considerable de prueba documental por revisar”.

Este 6 de mayo, Campbell explicó que el gobierno no tiene ninguna objeción al aplazamiento.

“El tribunal concluye que los fines de la justicia que se logran al conceder la solicitud del acusado superan el mejor interés del público y del acusado en un juicio rápido. El aplazamiento es necesario para garantizar que el abogado del acusado disponga del tiempo suficiente para prepararse eficazmente para el juicio, considerando el ejercicio de la debida diligencia”, se lee en el texto.

Las nuevas fechas

El juez estableció como fecha presentar límite una moción de aplazamiento o notificar al tribunal sobre un acuerdo de culpabilidad el 4 de setiembre del 2026 al mediodía. Después de esta fecha, Gamboa podría no recibir una reducción de puntos por aceptación de responsabilidad.

Por otra parte, la audiencia previa al juicio está prevista para el 30 de septiembre de este año, a la 1:30 p. m. Finalmente, la selección del jurado y juicio se llevarían a cabo el 5 de octubre a las 9:30 a. m.

Gamboa fue extraditado el 20 de marzo junto al exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. Ambos recorrieron parte de la pista del aeropuerto Juan Santamaría para abordar la aeronave King Air que los llevó a Texas, donde enfrentan una causa por narcotráfico.