“Para efectos de nosotros, nuestra Constitución (Política) es clara en que no puede haber aplicación retroactiva de la ley, de ahí la teoría de que la mayoría de los hechos que se están imputando están prescritos, pero nosotros no solamente vamos a hablar sobre la prescripción sino sobre los hechos, si son o no ciertos y si se pueden acreditar con prueba suficiente que asistan esa responsabilidad”, dijo el defensor.