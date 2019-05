Eduardo Barboza Orias, defensor de Charles Brautigan, manifestó, por su parte: “La absolutoria se da por la falta de prueba a lo largo de todo el contradictorio para poder condenar a mi representado. El testigo principal se suicidó en la cárcel. A esa persona se le hizo una ampliación de la indagatoria que no cumplía los requisitos de publicidad. La defensa no fue citada, no pudo interrogar al testigo".