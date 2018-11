En criterio de los jueces, esa diligencia judicial se hizo cuando Brautigan estaba detenido en Panamá y no estuvo presente. “Se violentó el derecho fundamental de Charles Brautigan, porque no tuvo derecho de defenderse, por lo tanto esa entrevista era espuria e ilegal. No podía tomarse en cuenta por el tribunal”, dijo el juez Guillermo Guilarte.