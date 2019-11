“Hoy me he tomado el tiempo de pensar en la ola de femicidos que han sucedido este año; el 2018 está por finalizar y 24 mujeres han muerto en manos de hombres, ¿cuantas más faltan por morir en estos 26 días que quedan del año? Lastimosamente estamos en una sociedad patriarcal y machista, donde el hombre es visualizado como un ser superior, y la mujer como el “género débil” pero...¿Quién no se vuelve débil cuando está al borde de muerte?. Personas malas, con crianza o pensamientos machistas existen en todo el mundo”.