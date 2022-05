Recursos de amparo de salud tramitados por Sala IV crecieron más de cuatro veces en nueve años

La cantidad de recursos de amparo relacionados con temas de salud ingresados a la Sala Constitucional crecieron más de cuatro veces en cuestión de nueve años, según estadísticas publicadas por el Alto Tribunal en sus resoluciones.

En el 2012, los magistrados constitucional recibieron 1.745 recursos, cifra que incrementó hasta llegar a 7.796, en el 2021, lo que significa un aumento de 347%. El ingreso de amparos creció en casi todos los años durante este periodo, con excepción del lapso 2019-2020, cuando bajó de 7.623 a 5.912.

El mayor salto interanual se registró entre 2013 y 2014, cuando se pasó de 1.891 recursos a 2.710, un aumento del 43%. La mayoría de estos recursos consisten en reclamos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la no disponibilidad de algún medicamento, así como para acelerar la programación de una cita o cirugía.

La Sala Constitucional se ha puesto como prioridad atender amparos de salud, afirmó su presidente de este tribunal, Fernando Castillo. Foto: Archivo. (Sala Costitucional)

Tal fue el caso de Verónica Vizcayno Castro, paciente de cáncer de mama, quien gracias a la intervención de la Sala Constitucional logró acceder a fármacos que si no fuera por la CCSS, le costarían más de ¢1 millón por mes.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, explicó que el Tribunal ha puesto como prioridad la atención de este tipo de recursos de amparo, y aseguró que la Sala ha logrado tramitarlos dentro de los tiempos esperados.

Castillo señaló que el incremento es tal que estos recursos ya representan 40% del circulante de amparos, los cuales a su vez representan 90% del circulante de toda la Sala Constitucional.

“Es probable que a causa de estos dos años de pandemia se haya producido un aumento de asuntos que tienen que ver fundamentalmente con citas con especialistas, la aplicación de procedimientos, la no realización de cirugías y un tema que también viene en aumento es la no entrega de medicamentos No LOM”, explicó Castillo.

Un medicamento No LOM (No en Lista Oficial de Medicamentos) puede ser pedido por un paciente o sus familiares, pero la CCSS debe considerar aspectos clínicos y económicos para decidir si acepta la solicitud. Cuando estas solicitudes no prosperan, los pacientes pueden elevar el caso a la Sala Constitucional.

“En relación a cómo vamos a hacer frente a este aumento, la Sala ha reforzado los mecanismos internos para darle siempre prioridad a los asuntos de salud, y en este caso podemos decir que aún y cuando hay un aumento en los asuntos de salud, el plazo que está tardando la Sala para resolverlo se mantiene dentro del promedio normal en la resolución de estos casos”, agregó el magistrado.