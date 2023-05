Quinceañero investigado por bala perdida que mató a niño sale de cárcel

Un quinceañero investigado por el tiroteo que originó la bala perdida que mató a un niño de ocho años en Zapote quedó en libertad, luego de que el Juzgado Penal Juvenil de San José ratificara las medidas con las que contaba desde el 29 de marzo anterior.

La audiencia de revisión de medidas se llevó a cabo de manera virtual, según informó el abogado del joven, Wálter Chaves Olivares. Al muchacho se le ordenó tener domicilio fijo fuera del Gran Área Metropolitana, no acercarse a testigos y no visitar Zapote ni Curridabat mientras avanza la investigación.

Entre los elementos que se tomaron en cuenta para concederle el beneficio figura una revisión de cámaras de seguridad que solicitó Chaves, así como el análisis de las llamadas al 911, los cuales evidenciaron la existencia de dos eventos en la noche que ocurrieron los hechos y no uno.

Dichas grabaciones determinaron, de acuerdo con el jurista, que en la segunda balacera, ocurrida entre las 12 a . m. y 12:05 a. m. había una persona herida y que se trataba de un menor de edad.

El pequeño Samuel Arroyo Valverde murió el pasado 27 de febrero mientras dormía en su casa en barrio la Gloria, Zapote. El infante fue alcanzado por un proyectil que se introdujo por el techo.

“Para ese segundo evento no se observa a ningún menor de edad disparando y no hay un solo testigo que diga que mi defendido haya estado en dicho lugar. Los testigos señalaban que en el primer hecho mi cliente podía estar ahí y tenía características físicas semejantes, pero ese primer evento no es el que ocasiona la herida mortal de Samuel”, alegó Chaves.

“Esos videos fueron analizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ese nuevo informe policial se presenta ante la nueva fiscal que tiene a cargo el asunto y ella de forma diligente, el mismo 29 de marzo, solicita que se haga el cambio de medida porque las circunstancias variaron”, añadió.

Este joven de 15 años fue detenido días después del asesinato de Samuel Arroyo. Sin embargo, el Juzgado Penal Juvenil de San José lo dejó en libertad con medidas alternativas. Foto: OIJ

El 6 de marzo pasado, al joven de 15 años se le impusieron dos meses de detención provisional mientras la Fiscalía Penal Juvenil lo investigaba por un delito de homicidio calificado.

La bala perdida le produjo lesiones serias a Samuel en la arteria femoral y en su corazón. Un día después del incidente, el menor fue declarado en muerte neurológica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Horas después, el centro médico confirmó su deceso.

El pequeño fue enterrado luego de una ceremonia en la Iglesia Monte de Dios, en Zapote y lo despidieron en medio de globos blancos y carteles. Su familia lo describió como un niño al que le encantaba jugar fútbol y correr.

Vecinos de barrio La Gloria en Zapote y el precario Barrio Nuevo confirmaron que las disputas por territorios son frecuentes en el lugar, ya que grupos rivales se pelean la venta de drogas entre el río María Aguilar y La Gloria, cerca del redondel de toros. Esto expone a los residentes, ya que las balaceras ocurren muy cerca de las viviendas.