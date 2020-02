“Aquí tenemos un problema muy grave al que no se le ha querido atender de manera seria y responsable y, respecto del cual, el OIJ no tiene posibilidades de actuación porque no tenemos autonomía administrativa, de gestión de recurso ni presupuestaria, dependemos del Poder Judicial y no hemos tenido posibilidad de obtener más plazas ni de custodios ni de investigación, incluso, aunque no les corresponde, Fuerza Pública nos ayuda en muchas oportunidades, aunque ellos tienen la importante misión de prevención en calle”, explicó Espinoza.