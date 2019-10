“Un 4 de abril estaba viendo tele y me pidió cremita porque estaba muy quemada, la abracé y le dije que podía contar conmigo siempre, me dijo: ‘¿mamá te puedo contar algo?, es que hay alguien que me está haciendo cosas y no me gustan'. Le pregunté qué cosas y me dijo que la estaban tocando y con su mano me enseñó la vagina y dijo que no le gustaba y le dolía. Le pregunté quién era y me dijo Mario; no podía creerlo, era la persona en quien más confié, era mi consejero”, relató la mujer.