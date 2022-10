Muchacha pide ayuda para dar con vacacionistas agresores: ‘Llegaron a golpear a mi mamá; no sabemos de qué son capaces’

“Saben dónde vivimos y llegaron a reventarle la cara a mi mamá. No sabemos de qué son capaces y no podemos denunciar porque no son de aquí y no sabemos sus nombres. Queremos que se comparta este video para dar con ellos y poder hacer la denuncia”.

De esta forma, una joven identificada como Rachell Mckenzie relató en sus perfiles en Instagram y Tik Tok el ataque que ella y su madre sufrieron, la madrugada del pasado 30 de setiembre, en Herradura, Puntarenas, a manos de dos hombres que identificó como vacacionistas.

En la publicación, la muchacha aseguró entre lágrimas que los sujetos, aparentemente bajo los efectos del licor, intentaron ingresar a la fuerza a su propiedad y agredieron a su mamá. También señaló que durante el altercado uno de los atacantes lanzó amenazas con un arma de fuego.

Conforme a la versión de Mckenzie, los vacacionistas se hospedaban en una casa ubicada al frente de la suya. Narró que el incidente comenzó cuando los sujetos subieron el volumen de la música y los vecinos llamaron a la policía; entonces se dirigieron a su vivienda para amenazarlas.

Una joven denunció en un video que dos supuestos vacacionistas intentaron ingresar a la fuerza a su casa, ubicada en Herradura de Puntarenas, y que durante la acción agredieron a su mamá y lanzaron amenazas. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 30 de setiembre. Foto: Captura de pantalla

“A mi mamá dos sujetos la golpearon y le reventaron la cara; eso pasó hace un par de horas, son las 4 a. m. y no aguanto la impotencia, no sé qué hacer. Vivimos en la playa y al frente hay una casa de vacaciones; hay una gente paseando ahí hace varios días y no les importa que aquí alrededor hay gente que trabaja y estudia”, dijo la muchacha.

“Llamamos a la policía tipo 12 (medianoche) o 1 a. m. y como a la media hora escuchamos un gran ruido afuera del portón de nuestra casa. Estaban despedazando nuestro portón y se enojaron porque llamamos a la policía; claramente estaban ebrios y posiblemente con sustancias en su cuerpo”, agregó la joven.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, este lunes, que el caso fue tramitado el mismo 30 de setiembre en la tarde y que realiza las diligencias respectivas para dar con los supuestos atacantes.

La familia denunció la agresión en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual confirmó este lunes que realiza una pesquisa. (Captura de pantalla)

En el video, la afectada explicó que uno de los hombres intentó entrar en su casa, pero como su mamá se lo impidió él la golpeó. En ese momento, indicó, sus hijas y otros familiares intentaron auxiliarla; por ello también resultaron heridas Rachell y su hermana de 16 años.

La muchacha manifestó que aunque intentaron contactar al dueño del alquiler, él les dijo que estaba fuera del país y había prestado la casa pero no quiso referirse a quién fue o si la persona a la que se la prestó la alquiló a alguien más.

En el video grabado por la muchacha se observa a, al menos, cuatro hombres y dos mujeres afuera de un portón. La madre les insiste que ellos no llamaron a la policía y que no quieren que los molesten porque están durmiendo. Sin embargo, uno de los hombres le dice: “no hagan el problema más grande porque tienen muchas armas adentro”.

Tiempo después, unidades de emergencia llegaron al lugar y asistieron a las víctimas. La más afectada fue la jefa de hogar, quien terminó con cinco puntadas en la frente producto del golpe.