La Fiscalía Adjunta de la zona informó de que durante una audiencia realizada el viernes por la noche se pidió prisión preventiva para la imputada; sin embargo, la solicitud no fue acogida y a Thomas se le impusieron otras medidas cautelares como firmar una vez a la semana, no ingresar a la comunidad de Las Brisas, no molestar, perturbar ni tener contacto con testigos y mantener un domicilio fijo.