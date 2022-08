Jueza penal de Cartago suspendida por agredir a su expareja

Una serie de mensajes ofensivos ocasionaron que el Tribunal de la Inspección Judicial sancionara a una jueza penal de Cartago, confirmó el medio digital crhoy.com.

En apariencia, la jueza envió numerosos mensajes —de texto y voz— a un exjuez, con quien tuvo una relación sentimental y actualmente, de acuerdo con el Consejo Superior del Poder Judicial, tiene altercados por una pensión alimentaria.

En varios de los mensajes la funcionaria acosaba, insultaba e, incluso, amenazaba al hombre con divulgar sus fotos íntimas.

“Vos sos muy pequeñito mi amor, para ese carro mi amor tan grande, siempre han dicho quien quiere un carro grande es porque diay, tiene carencia en, usted ya sabe qué, yo sé que en su caso es cierto”, manifestó la jueza en uno de los mensajes dirigidos a su expareja.

Según el Tribunal de la Inspección Judicial, las acciones cometidas por la funcionaria corresponden a una falta gravísima, por lo cual quedó separada del cargo por 15 días, sin goce de salario.

El mismo medio constató que, en un procedimiento judicial en contra de la jueza, se le dictaron medidas cautelares, por lo que no podrá acercarse al hombre. Además, dio a conocer algunos de los mensajes que la mujer enviaba al afectado:

- “Estamos afuera de su clase. Un ridiculito le vamos a hacer a ud y también en el edificio Omar Dengo”.

- “La de San Ramón me contó todas las veces que le echabas el cuento en la U Latina durante la maestría y me contó cómo igual le jugabas de víctima diciendo que vivías separado”.

- “Porque tanto que juegan de saludables y veganos y sus cuerpos dicen lo contrario, la grasa guindando no es saludable”.

- “Buenos días, mi amor. Amanecí tan enamorada. Hoy, más que nunca, pedazo de mierda, supongo ya salieron a caminar por el residencial de lujo en el que viven”.

- “Si usted se quedaba conmigo, ibas a tener muchas facilidades, en muchos, muchos, muchos trámites a nivel de muchas instituciones, pues mira que yo toda esa información que se dé ustedes no la saco en vano, ves que yo nunca le mentí, yo siempre te dije la verdad mi amor, como te extraño”.

- “Sabe algo malparido, usted ya no es nadie, usted nunca fue nadie, usted llegó a ser juez cinco porque usted siempre ha sido un lame botas de mierda y porque se supo involucrar con la gente correcta”.

- “Recuerdas cuando fuimos a Puntarenas. Y unos videos de cuando te grababa dormido. Eso lo tenía para una fecha especial, y que más especial que el viernes. Si supieras cuántas fotos te tome y ni cuenta te diste. Ahí un video medio porno”.

- “Solo le estoy pidiendo el 50% de los gastos que tengo con mi hijo, recuerde que ud me donó el esperma. Yo no quiero que lo mantenga”.

- “No le da vergüenza estar negando que tiene duda que este chiquito sea suyo carebarro no sea tan sinvergüenza mae si pasábamos (..) como conejos todos los días, no nos podíamos ni ver porque ya estábamos revolcados”.

- “Ya me imagino el sexo entre uds cuando existía. Qué aburrido. Honestamente, me alegra que vayan a comprar carro y que vayan a conocer Europa. Porque la situación de uds. dan lástima. Claro, ya me los imagino. Más polos no van a poder ser. Porque uds creen que porque comprar ropa de Marca piensan que andan bien vestidos. Cuando en realidad no tienen el menor sentido por el buen gusto”.

Por su parte, el Consejo Superior destacó que el accionar de la funcionaria no debe ser tolerado “bajo ninguna circunstancia dentro de la Institución (...). La aquí encausada ha despreciado valores como el respeto consideración y decoro”, aseguró el organismo.