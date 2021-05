María Elena Gómez hizo la gestión en Contencioso este jueves por la mañana, apenas unas horas después de manifestar, en una entrevista con La Nación, que no pediría la medida provisionalísima hasta tanto no estuviera notificado el fallo completo de la Corte. Sin embargo, a las 4:30 p. m. de este jueves las partes no lo habían recibido.