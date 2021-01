“Se trata de la mujer por la que medió un sentimiento positivo de amor, que él debió honrar y respetar desde el momento en que inició su relación. No debió jamás procurar por la fuerza y la violencia seguir vinculado a ella y lo más lógico hubiese sido que si ya no existían lazos afectivos por parte de alguno, separarse y seguir cada uno con su vida y no como lo realizó el imputado.