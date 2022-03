Fiscalía investiga al diputado Harllan Hoepelman por aparente legitimación de capitales

Harllan Hoepelman llegó al Congreso con el Partido Restauración Nacional, pero luego se separó y pasó a formar parte del bloque independiente Nueva República. (Jeffrey Zamora)

El diputado Harllan Hoepelman Páez, del bloque independiente Nueva República, es investigado por el presunto delito legitimación de capitales, confirmó este martes el Ministerio Público. La entidad indicó que como el proceso se encuentra en investigación, “no es posible dar mayores detalles”.

La Fiscalía General de la República, que lleva el caso por la inmunidad que protege a los legisladores, se limitó a decir que el caso se agrupa dentro del expediente 19–000044–0033–PE; empero, no ahondó desde qué fecha está abierto o cuáles son los posibles hechos que se le endilgarían a Hoepelman. Sin embargo, por la numeración de la causa se puede deducir que los hechos se remontan al 2019.

Este caso fue dado a conocer en horas de la mañana por Noticias Monumental y, poco después, el ente acusador del Estado ratificó la información a La Nación.

Sobre los hechos, el congresista dijo a este diario que desconoce por completo de qué se trata y afirmó que este miércoles acudirá a las instalaciones fiscales para obtener más información de la investigación. Asimismo, mencionó que ya conversó con sus abogados.

“Sinceramente me acabo de dar cuenta por la prensa, no tengo ni la menor idea a qué se refiere ni por qué es la investigación, hasta ahorita me estoy dando cuenta (...). Mañana voy a ver si me apersono a ver, para que me indiquen por qué.

“Estoy valorando con mis abogados, porque no tengo ni la menor idea del por qué, ni de cuándo es. Me indica el abogado que puede ser hasta por una transferencia bancaria, que tal vez uno vendió una propiedad o recibió un préstamo y transfirió el dinero de aquí para allá, dicen que es del 2019, es lo que entiendo, entonces voy a revisar”, manifestó Hoepelman ante consultas de La Nación.

Hoepelman, de 45 años, es pastor evangélico y llegó al Congreso de la mano del Partido Restauración Nacional; no obstante, luego se separó de la fracción y se unió al bloque Nueva República.

Información actualizada a las 12:14 p. m. con más datos.