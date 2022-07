Fernando Cruz descarta buscar reelección como presidente de Corte Suprema de Justicia

El magistrado de Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, descartó buscar su reelección como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Cruz anunció su decisión en la sesión de Corte Plena de este lunes.

“Creo que es el momento, siendo que mi periodo termina el 31 de julio de este año, de señalarles, como lo he venido meditando, que no me voy a presentar a la reelección”, expresó el alto juez.

“Me parece que la presidencia que he ejercido es una presidencia de transición ante una crisis, por lo menos que yo creo que no he olvidado, del 2017. Ahí surgieron una cantidad muy importante de propósitos de enmienda y pretensiones, algunos se han logrado, otros no se han podido definir”, manifestó Cruz, quien ocupa el cargo de magistrado constitucional desde el 2004.

Cruz fue electo como presidente de la Corte el 1.° de agosto del 2018, luego de superar en una cuarta ronda a su último contendor, Orlando Aguirre Gómez, magistrado de la Sala Segunda.

Fernando Cruz asumió el cargo de presidente de la Corte en agosto del 2018. Foto: Archivo. (Jorge Castillo)

Aquella elección se realizó con carácter de urgencia, pues la Corte debía nombrar el reemplazo de Carlos Chinchilla Sandí, magistrado de Sala III que se acogió a su jubilación el 16 de julio del 2018, cuatro días después de ser amonestado por desestimar una causa contra dos diputados por el escándalo del cemento chino, pese a que luego se comprobó que había prueba suficiente para proseguir con el caso.

Cruz afirmó que optó por no buscar la reelección porque fue designado presidente de la Corte por un “importante grupo” de magistrados suplentes, que fueron reemplazados con el nombramiento de nuevos magistrados propietarios.

“Eso es otro elemento más para considerar que es conveniente que haya una valoración de este órgano para definir quién es el presidente o la presidenta del Poder Judicial, porque esa transitoriedad de los magistrados suplentes que ya no están me parece que hace que este órgano deba definir a quién designa para mantener esa legitimidad”, explicó.

Asimismo, señaló algunos temas que, según él, quedaron pendientes, como alivianar la saturación de funciones en la Corte y sugerir a la Asamblea Legislativa un modelo diferente de elección de magistrados, pues afirmó que el sistema actual es muy antiguo.

“La Corte tomó una decisión por mayoría en el sentido de que eso no es un tema que podamos discutir, yo discrepo de eso, a mí me parece que la Corte sí puede señalar, con la trascendencia que tiene como poder de la República, cómo sugiere al Parlamento y a las fuerzas políticas, cómo debe ser la elección de magistrados y magistradas”.

“En general tengo un gran agradecimiento a los compañeros y compañeras de Corte, creo que en algunos momentos nos podríamos tratar mejor, pero son parte de los chispazos de un órgano colegiado como este”, añadió.

Finalmente, arremetió contra la reforma fiscal y la Ley de Empleo Público, que en su criterio atentan contra la independencia del Poder Judicial.

“El futuro no es muy halagüeño para el Poder Judicial por lo que yo veo, hay un afán desde algunos sectores de descalificar al Poder Judicial constantemente y no tener una visión constructiva (...), lo vi muy bien en la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y en la Ley de Empleo Público”, concluyó el todavía jerarca del Poder Judicial.