Familia de Luany Salazar logra nuevo juicio contra sospechoso de asesinarla

El representante legal de la familia de Luany Valeria Salazar Zamora, una joven de 23 años que apareció asesinada en Linda Vista de Río Azul de La Unión, Cartago, el 16 de junio del 2020, logró que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago anulara un juicio precedente y ordenara un nuevo debate, en el cual se discuta, sobre todo, la calificación jurídica.

La decisión la comunicó este viernes el Poder Judicial, luego de que el pasado 18 de enero, el abogado Joseph Rivera Cheves, en representación de la madre de la víctima, cuestionara la falta de análisis de las pruebas presentadas en el primer debate por parte del Tribunal de Juicio de Cartago que, en su criterio, hizo que el crimen se calificara como un homicidio simple, cuando debió valorarse, debido al ensañamiento cometido contra la víctima, como un homicidio calificado.

[ ‘Pienso que los homicidas tienen que recibir penas ejemplarizantes’, reclama mamá de Luany Salazar ]

Según el por tanto de la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que estuvo integrado por David Fallas Redondo, Cristian Fernández Mora e Ivette Carranza Cambronero, se acogió “la impugnación formulada por la parte querellante y actora civil (planteado por Joseph Rivera), en cuanto a la determinación de los hechos y su calificación jurídica. En consecuencia, por mayoría, se anula en su totalidad la resolución venida en alzada y se ordena el reenvío de la causa al Tribunal de origen para que con distinta integración sea sustanciada nuevamente.

En el mismo fallo, los jueces declararon sin lugar los recursos de apelación promovidos por José Francisco Herrera Umaña, el defensor particular del imputado y por el Ministerio Público. Precisamente, como sospechoso del asesinato permanece detenido Kenneth Enrique Mejía Chavarría, un hombre sin oficio conocido, de 38 años, y quien era vecino y amigo de Luany.

Breve recuento

El crimen de Luany Salazar se produjo luego de que ella salió de su casa, en Linda Vista de Río Azul, el martes 9 de junio del 2020 por la noche y no regresó. Al día siguiente, a las 6:40 a. m., su mamá, Ana Patricia Zamora, recibió un mensaje del número de la joven, en el que esta le decía que ya casi llegaba, pero no fue así. Al llegar la noche y no tener noticias, la preocupación aumentó y la familia empezó a preguntar por ella. Una amiga que estuvo con Salazar dijo que estuvieron en una fiesta donde unos amigos y, luego, presuntamente, llegó Kenneth Mejía y le dijo que tenía un negocio y se fueron juntos. Después, no los volvieron a ver.

Fue hasta el lunes 16 de junio que un hermano de la fallecida ingresó a una propiedad en la cual vivía Mejía y, luego de escarbar en el patio trasero, encontró el cadáver. La autopsia determinó que el cuerpo de la joven presentaba siete heridas de arma blanca; dos de ellas fueron mortales.

Kenneth Mejía vivía en Linda Vista con su abuela, una mujer de 86 años. Luego de la desaparición de Luany Salazar, a este hombre no se le volvió a observar en el barrio y fue detenido por la Fuerza Pública el martes 17 de junio del 2020, cuando salió de una casa en San Pablo de Heredia. Desde ese momento, ha permanecido en prisión.

En un debate que concluyó el 12 de julio del 2021, el Tribunal de Juicio de Cartago condenó a Mejía por un delito de homicidio simple (18 años) y de un hurto agravado (un año), al considerar que la falta de pruebas impidió comprobar ensañamiento contra la muchacha. Sin embargo, esa posición fue reprochada por diversos colectivos y por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Luego de la anulación de la sentencia, Kenneth Mejía permanecerá en prisión preventiva hasta el 16 de setiembre de 2022, tiempo suficiente para que se programe la realización del nuevo debate.