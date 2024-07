Familia de joven agredida en bus de San Carlos asegura que no sabían que sufría de ‘bullying’

La familia de la colegiala agredida en un bus del Liceo La Palmera, en San Carlos, Alajuela, afirmó que la menor no había mencionado previamente que sufría acoso escolar en el centro educativo. Al parecer, tampoco existían denuncias en la institución ni a nivel judicial contra el sospechoso por estas conductas.

Así lo describió la abuela de la joven, cuya identidad solicitó mantener anónima, en una entrevista con La Nación. Según la señora, ella se enteró de lo sucedido el viernes 29 de junio, cuando su hija, madre de la víctima, venía llegando del colegio. En su relato explica que los hechos sucedieron el jueves 27, y que la menor comentó sobre lo acontecido a sus padres durante la noche. Por ello, al día siguiente, su madre acudió a la institución para consultar qué pasó y qué medidas se tomarían.

La abuela de la estudiante agregó que su hija recibió el video completo de la agresión, y lo mostró a los profesores y personal administrativo como prueba de lo sucedido. Estos le indicaron que el colegio tenía un protocolo y que debían esperar hasta que se reanudaran a las clases, luego de vacaciones.

En su relato, la señora asegura que, antes del 27 de junio, cuando ocurrió la agresión, la joven no había contado nada de que sufría bullying en el colegio. “No cuenta ella nada... bueno, a mí no. No sé si a la mamá le habrá dicho, pero no, hasta ese día que nos dijo. Tal vez hubiera pasado, pero ella no le hizo mucho caso. (...) No sabíamos nada hasta ese día, que, ya con pruebas y todo, se acudió a los tribunales”.

“Muy terrible, cuando nos enseñaron el video, uno sentía como ganas de ir a buscar a ese muchacho y no sé ni qué... porque uno decía, ‘¿cómo le hizo eso a mi nieta, cómo se le ocurre al muchacho hacerle eso?’. Verla uno cómo ella le decía: ‘Ya, ya’ y seguía y seguía. Verla cómo se le subía en los hombros, en la cabeza, cómo la escupía, eso fue terrible”, describió la abuela de la joven.

Como familia, asegura que piden que haya justicia. “Esto no puede quedar así; si se deja pasar, vendrán otras. Tal vez otras que no han querido denunciar, tal vez agarren fuerzas con esto que ella denunció y que no vuelva a pasar más, porque llevo más nietas para arriba y no me gustaría que se repita”, concluyó.

