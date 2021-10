Empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís seguirán presos cinco meses más

Audiencia Caso Cochinilla Con base en lo revelado este 26 de octubre por la jueza Juliana Jiménez, los empresarios de MECO, Carlos Cerdas y de H Solis, Mélida Solis, pasarán cinco meses más en prisión. Foto: y José Cordero. (Alber Marín)

Este martes el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública acogió en parte la solicitud que hizo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Anticorrupción y Transparencia, de manera que ordenó una prórroga de las medidas cautelares que rigen contra 28 de las 75 personas relacionadas con el caso de supuesta malversación de fondos con obras viales, que dejó un déficit de ¢78.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre el 2018 y el primer trimestre del 2020.

“Se prorrogan las medidas cautelares por el plazo de 5 meses a vencer el próximo 26 de marzo del 2022. Sin perjuicio que sean revisadas las condiciones por las cuales se prorrogaron estas medidas a fin de determinar si las mismas se mantienen”, dice el documento enviado a las partes por la jueza penal Juliana Jiménez Alpízar. La Fiscalía había solicitado que la prórroga fuera por ocho meses, pero la jueza determinó cinco.

Con base en esa resolución, los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solis, representantes de constructoras MECO y H Solís, respectivamente, pasarán la Navidad y el año nuevo tras las rejas, a menos de que prospere la apelación a la que tienen derecho los defensores y que ya anunciaron que van plantear.

Las otras 26 personas están libres, pero la mayoría con medidas como arresto domiciliario con tobillera, firmar de forma periódica en el Juzgado, no salir del país, no acercarse a testigos y la suspensión del cargo, para aquellos que eran servidores públicos.

La única imputada a la cual le cambiaron medidas fue Sonia Solís Vargas, hermana de Mélida Solís. Su abogado defensor, Luis Alonso Salazar, dijo que ella anteriormente tenía impedimento de salida, depositar su pasaporte, firmar una vez al mes y no acercarse a menos de un kilómetro de Conavi, y ahora le impusieron mantener domicilio fijo y la prohibición de comunicarse con testigos.

La Fiscalía investiga a los empresarios Solís y Cerdas, así como a otras 73 personas físicas y 12 empresas por una serie de delitos con obras viales. Funcionarios públicos, empresarios, particulares y empresas están en investigación por estos hechos compilados en el Caso Cochinilla, el cual es de tramitación compleja. Un total de 57 operativos que desarrolló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitieron detener el 14 de junio a 30 de los sospechosos por delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.

Apelarán

La defensa de la empresaria Mélida Solís insiste en que su permanencia en prisión sigue representando un altísimo riesgo para su salud y su vida, ya que padece displasia fibromuscular, por lo que lamentan la resolución emitida este martes, que le extiende la prisión preventiva.

La defensa alegó que el perito oficial del OIJ no logró determinar suma alguna del presunto daño causado al erario público, así como que las condiciones del centro penal Vilma Curling no le permiten a su representada contar con la atención requerida para que su salud no se agrave.

El equipo legal anunció que prepara una apelación con el fin de dejar claro que es razonable y proporcional otorgar una medida cautelar sustitutiva a la empresaria y esperan que el Tribunal de Juicio haga preponderar el derecho humano al resguardo de la salud y de la vida sobre cualquier otra razón. Sin embargo, el dictamen médico forense realizado a Solís revela que su salud no se ha visto afectada durante su estadía en prisión. Ese informe fue adjuntado al expediente, aunque también fue apelado por los defensores de la empresaria.

[ Fiscalía solicita ocho meses más de prisión preventiva para Carlos Cerdas y Mélida Solís ]