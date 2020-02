Agregó que en ese momento ingresó una llamada telefónica, que duró unos pocos minutos. Al colgar el teléfono Fonseca le dijo: “Ay doña Emy, porque siempre me decía así (...) es que vieras que Luis Guillermo Fonseca me preguntó que tan cercano era yo con mi suegro, porque ya me contó (...) que ustedes en fraudes lo están investigando y que en los próximos días le van a dar”.