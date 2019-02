Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte, se pronunció a favor de esta norma pues argumentó: “A mi juicio esta norma no es una desconfianza al actuar de los jueces, es transparencia a las partes (...) porque ustedes no tienen idea cuando las partes son recibidas por un juez y la otra parte no supo que lo recibió. Esa nebulosa es mejor resolverla como está en la propuesta. La norma es muy adecuada (...). Es importantísima esta transparencia”.