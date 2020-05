El defensor público de Limón, John Quesada Olivares y quien representa a Barrio en el juicio, dijo: “En mis 27 años como defensor el cambio no me ha afectado en nada. Es un sistema nuevo. La comunicación con mi patrocinado ha sido fluida. No se ha afectado el derecho de defensa. Tenemos un medio tecnológico, que nos proporciona seguridad y salud”.