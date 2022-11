Caso de María Luisa Cedeño: Defensor cuestiona a perito por tardar dos días en analizar dentadura de imputado

El defensor de Luis Carlos Miranda, uno de los tres imputados por el crimen de María Luisa Cedeño, cuestionó que el odontólogo forense durara solo dos días en analizar la dentadura de Miranda, luego de finalizar su intervención la tarde de este martes en el Tribunal Penal de Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

El abogado Erick Gatgens, quien este martes realizó un extenso interrogatorio al perito José Manuel Fernández Chaves, afirmó a La Nación después del debate que “son solo 48 horas para una pericia tan compleja como esta, es absolutamente imposible sostener de manera seria y objetiva que haya podido hacer eso en tan corto tiempo”.

“Es una contradicción, es muy importante, igual el perito dice que es una pericia muy compleja, pero tardó dos días y en esos dos días también estuvo haciendo la pericia de Teodoro Herrera (otro imputado)”, afirmó Gatgens.

El cuestionamiento del defensor llega después de que Fernández afirmara a los jueces, este lunes, que las dentaduras de Miranda y del también acusado Harry Bodaan coinciden con los mordiscos encontrados en el cuerpo de la doctora Cedeño, asesinada el 20 de julio del 2020 en el Hotel La Mansion Inn, en Quepos de Puntarenas. Por este hecho, se procesó a los tres sujetos por homicidio calificado y violación calificada.

14 de noviembre del 2022. Tribunales de Goicoechea. Sala de Juicio #4. Seguimiento al juicio por la muerte de María Luisa Cedeño Quesada. Con la presencia de odontólogo forense José Manuel Fernández Cháves quién fue consultado acerca de su nivel de expertis en ese rama de la medicina. En la foto: Llegada del perito forense José Manuel Fernández. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

Según el testimonio del odontólogo, que terminó este martes después de cinco días, las formas de las marcas en la mejilla derecha y el antebrazo derecho coinciden con la mordida de Bodaan, mientras que la lesión en el seno izquierdo coincide con los dientes de Miranda, en parte porque se encontró una marca de diastema, una separación entre los dos dientes frontales encontrada en la dentadura de Miranda. En el caso de Herrera, no se le vinculó con ninguna de las mordidas.

No obstante, el odontólogo enfatizó en que él no puede afirmar con total certeza que estas personas mordieron a la víctima, sino que no puede excluirlos como posibles mordedores, pues esa es una de las conclusiones aceptadas por los estándares de la profesión.

Precisamente, este es otro punto que, según Gatgens y los otros abogados de la defensa, le quita firmeza a las pruebas odontológicas.

Caso de María Luisa Cedeño: Dentaduras de dos imputados coinciden con mordiscos en cuerpo de víctima

“Lo que él dice claramente es que no es una prueba que pueda establecer con certeza que una persona fue la causante de la mordedura, que lo único que él puede decir es que hay algunos rasgos que no permiten excluir a esa persona como posible mordedora, pero de ahí a ir al paso siguiente de decir con certeza, ‘mire, fue tal o cual persona’, eso es absolutamente inviable”, declaró.

Para Gatgens, el Ministerio Público no cuenta con otra prueba que vincule a su cliente con el crimen de Cedeño, y para desacreditar esta pericia, acudieron a una odontóloga forense española, pues Fernández es el único en su profesión en Costa Rica.

También criticó que el análisis del perito “es ampliamente subjetivo, que no tiene control de pares, es decir de otros odontólogos, que no tiene apelación, que lo que él diga es definitivo. Precisamente, a partir de todas las condenas injustas que se han dado en Estados Unidos y que él mencionó, se modificaron las conclusiones que puede emitir un odontólogo forense”.

Gatgens ya había presentado una actividad procesal defectuosa, el 14 de noviembre, porque el Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no acogió apelaciones presentadas desde octubre del 2021, relacionadas con la prueba odontológica de su cliente. Según expuso el abogado, dicho Consejo afirmó que no acogía las apelaciones porque se extralimitarían de sus funciones.

Caso de María Luisa Cedeño: Jueces rechazan reclamos de defensa sobre prueba odontológica

Los jueces había rechazado la actividad procesal defectuosa, pues, según la jueza Sandra Arrieta, “del análisis que ha hecho el Tribunal se pude inferir que en ningún momento se ha violentando ninguno de esos derechos”, porque la resolución del Consejo Médico Forense se apegó al artículo 34 de la Ley Orgánica del OIJ.

El juicio continuará la mañana de este miércoles con la testificación de un amigo de Cedeño, con la posibilidad de que se convoque a otro testigo al Tribunal Penal de Goicoechea.