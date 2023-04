Caso de María Luisa Cedeño: Abogado argumenta que no había ADN de Miranda en sitio del crimen

Erick Gatgens, el abogado de Luis Carlos Miranda en el juicio por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño, sostuvo que no se encontró ningún rastro de ADN de su cliente en la habitación número 3 del Hotel La Mansion Inn, en Quepos de Puntarenas, donde ocurrió el crimen el 20 de julio del 2020.

De esta forma Gatgens continuó este lunes con las conclusiones del debate, realizado en el Tribunal Penal de Goicoechea.

El abogado defensor se dedicó a refutar la tesis del Ministerio Público, la cual consiste en que en el sitio se encontró ADN de solo uno de los tres imputados, el exempleado del hotel Teodoro Herrera, pero que la escena se había manipulado.

En declaraciones a la prensa, Gatgens detalló que “de la evidencia traza, que no es visible al ojo humano, no se puede hacer una limpieza selectiva. Es decir, yo no puedo discriminar y decir: ‘limpio o borro la evidencia de una persona y dejo la de otra persona’. Para detectarla se requiere una serie de instrumentos y capacitación que en este caso no se demostró que Luis Carlos tuviera”.

Karolina Quirós y Erick Gatgens son los representantes de Luis Carlos Miranda. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“La escena contenía una gran cantidad de evidencia traza, de hecho fueron analizadas, solo por la Sección de Bioquímica, si mal no recuerdo alrededor de 36 evidencias en diferentes lugares, y ninguna de esas evidencias vincula a Luis Carlos”, agregó el abogado.

Gatgens también realizó un recuento de los indicios que, para la Fiscalía, involucran a Miranda con el crimen. Los fiscales sostuvieron en sus conclusiones que, a diferencia de lo que afirma la defensa, Miranda en realidad no estaba en el hotel realizando un trabajo de marketing junto con el entonces dueño y también imputado, Harry Bodaan, sino que estaba interesado en mantener un encuentro sexual con este último.

El abogado recordó las declaraciones de quien fue encargado del mantenimiento del hotel, Lester Jiménez, quien había ido a buscar a Miranda cuando Bodaan les dijo a todos en el lugar que se reunieran en el lobby, después de que se encontró el cuerpo de Cedeño.

“Lester dice que cuando él va a buscarlo, Luis Carlos no quiso bajar, y él afirma ‘golpeé la puerta en dos ocasiones y no me abrió', Lester baja y le dice a don Harry ‘mire, Luis Carlos no contesta’, entonces Harry Bodaan le dice ‘vaya y lo busca adentro de la habitación’”.

“Entonces él llega, entra a la habitación y dice: ‘estaba trabajando con audífonos y frente a la computadora, se asustó al verme entrar, le dije que Harry estaba enojado porque no contestaba el teléfono y no bajaba’, esto es importante porque Luis Carlos estaba realizando su trabajo para el hotel”, indicó Gatgens.

El abogado indicó que espera terminar sus conclusiones este martes. Luego continuará con su intervención la defensora civil de Miranda, Karolina Quirós, para luego dar paso a la posibilidad de réplica por parte del Ministerio Público o los querellantes.