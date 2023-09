Caso de Manfred Barberena: Abogada de la familia reclama ‘atraso terrible’ de Fiscalía para resolver el caso

A más de un año de la muerte del joven Manfred Barberena en San José, el Juzgado Penal de San José dictó dos meses más de prisión preventiva para un hombre de apellido Chacón Parales, quien, junto a una mujer de apellidos Vargas Solano, son los principales sospechosos del crimen.

En paralelo, la abogada de la familia de la víctima reclama que existe un “atraso terrible” en la Fiscalía que ha impedido atender este caso con más celeridad.

La muerte de Manfred ocurrió el 24 de junio del año pasado cuando el joven, de 23 años, salió de su trabajo y se dirigía hacia su casa en San Pedro a eso de las 10 p. m. En ese momento, supuestamente los acusados interceptaron al joven cerca del barrio chino con el fin de robarle sus pertenencias.

“El imputado hirió en varias ocasiones al agraviado con un arma blanca, provocándole heridas en la espalda y el tórax. Al parecer, la víctima solicitó ayuda en un local cercano donde ocurrió el hecho y fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, sitio donde falleció días después”, informan desde el Poder Judicial.

La Nación conversó con Mónica Álvarez Salazar, quien junto a su esposo defiende a la familia de Manfred. Ella afirma que ese “atraso terrible” en la Fiscalía es provocado porque ese despacho involucró a una tercera persona que al parecer no tuvo participación en el asesinato.

“A ellos les ampliaron las medidas porque la Fiscalía tiene que hacer un proceso a lo interno respecto al expediente y esto básicamente es por un error que uno de los imputados no fue partícipe y estaba dentro del mismo caso. Todos estos atrasos se dan porque en una de las audiencias preliminares se indica y se informa a la Fiscalía que esta persona no fue parte del suceso. Los otros imputados confirman que él no fue y esto trae un atraso terrible”, explicó la jurista.

El hombre fue eximido del proceso ya que en el sitio hubo cámaras de vigilancia y se confirmó que no existe participación alguna.

“Ahora lo que estamos esperando es que nos vuelvan a señalar fecha de audiencia preliminar, pero mientras tanto ellos (los jueces) tienen que aumentar el tiempo de la prisión preventiva porque no pueden sacar a estas personas precisamente por toda la investigación que hay en esta parte previa”, acotó la defensora.

Según Álvarez, ella y su esposo esperan que el juzgado indique la fecha para que se inicie el juicio contra los involucrados.

A pocos días de la muerte de Marco Calzada

La muerte de Manfred ocurrió unos días antes de la muerte de Marco Calzada, quien también falleció a causas de un ataque con arma blanca en las cercanías del barrio chino cuando volvía de celebrar su cumpleaños con unos amigos. El homicidio ocurrió debido a que querían robarle el celular.

El proceso entre la muerte del joven Calzada y la sentencia de los involucrados en el crimen fue muy expedito. Álvarez explica que el hecho obedece a que hubo personas menores de edad involucradas.

“En el caso de Marco Calzada había menores de edad involucrados como imputados, entonces la ley es diferente, los tiempos tanto de sentencia como en temas de proceso son muy diferentes al de Manfred, por eso es que el tema de Marco Calzada fue sumamente expedito”, finalizó la abogada.

Manfred Barberena trabajaba en una empresa de mudanzas y le encantaban los idiomas. Estaba estudiando inglés y soñaba con convertirse en un profesional en criminología.

