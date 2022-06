Alumna de undécimo año desapareció de camino al colegio

Cássidy Yulexy Vega Castillo, de 16 años, se alistó para ir el colegio este lunes, salió de su casa en Santo Domingo de Heredia con rumbo al Liceo Experimental Bilingüe, en La Trinidad de Moravia, pero nunca llegó a recibir clases y hoy se desconoce su paradero.

“Ella es una joven muy tranquila, es de casa y no es de faltar a clases o salir. Tiene muy buenas notas y no hay ningún indicio que diga que ella anda haciendo loco en la calle. Solo salió para el colegio, pero no sabemos nada más”, aseveró Priscila Castillo, madre de esta alumna de undécimo año.

Castillo indicó que en el colegio le confirmaron que la muchacha no llegó. Entonces, en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), revisó algunas cámaras de los sitios por donde suele pasar la colegiala y constató que no siguió su recorrido usual hacia la secundaria.

“No aparece en ninguna de las cámaras, no sabemos qué pudo haber pasado, si la abordaron en un carro o algo similar, porque es calle principal y hay mucho tránsito”, manifestó la mujer entre lágrimas.

Cássidy es la mayor de tres hermanos. Actualmente cursa su último año de secundaria y según su mamá, está muy emocionada con el baile de graduación y las fotografías con el birrete y la toga que comúnmente les toman a los estudiantes de último año.

“Ella siempre ha dicho que quiere estudiar microbiología porque varios de sus tíos están en esa rama de estudio. Entonces ella lo que anhela es eso”, manifestó su madre

Actualmente sus familiares, amigos y grupos del colegio donde estudia, reparten volantes para lograr dar con el paradero de la joven. Entre tanto, el OIJ la reportó como desaparecida el pasado lunes.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.