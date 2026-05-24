Sucesos

Joven sobrevive a aparatoso choque que dejó vehículo destruido en Florencia de San Carlos

La colisión se reportó la noche de este sábado

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Por Edgar Chinchilla, corresponsal
El joven de 26 años que conducía el vehículo fue trasladado a un centro médico en ambulancia.
El joven de 26 años que conducía el vehículo fue trasladado a un centro médico en ambulancia. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







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Accidente de tránsitoFlorencia de San Carlos

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