Joven sobrevive a aparatoso choque que dejó vehículo destruido en Florencia de San Carlos

El joven de 26 años que conducía el vehículo fue trasladado a un centro médico en ambulancia.

Un joven de 26 años sobrevivió a una aparatosa colisión contra un poste de cemento del tendido eléctrico, en Florencia de San Carlos, que dejó su vehículo completamente destruido.

El accidente ocurrió este sábado, a eso de las 8 p. m., aproximadamente 500 metros al norte de la delegación policial del distrito.

Accidente en Florencia de San Carlos

El impacto provocó que el poste quedara incrustado en medio del automotor y el conductor prensado entre las latas, por lo que unidades del Cuerpo de Bomberos utilizaron equipo especial para liberarlo.

Posteriormente, socorristas de la Cruz Roja Costarricense trasladaron al muchacho en condición delicada al Hospital San Carlos.

En el trayecto, una unidad de soporte avanzado interceptó la ambulancia para realizar el transbordo del paciente y continuar con la atención especializada. Las causas que mediaron en este accidente de tránsito aún se encuentran bajo investigación.