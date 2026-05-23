Joven de 18 años muere en choque tres meses después de haberse comprado la motocicleta

Un joven de 18 años, identificado como Aarón López, falleció la noche del viernes tras sufrir un accidente de tránsito en La Legua de Pital de San Carlos.
El percance ocurrió alrededor de las 9 p. m., dos kilómetros al oeste de la entrada al restaurante Los Cachorros, cuando López viajaba en motocicleta y, por razones que aún se investigan, colisionó contra otro vehículo.
De manera preliminar, se informó de que el joven tenía apenas tres meses de haber adquirido la motocicleta.
Socorristas de la Cruz Roja Costarricense atendieron la emergencia y trasladaron al paciente en condición crítica a la clínica de Pital.
Posteriormente, fue remitido al Hospital San Carlos, donde falleció pocos minutos después de su ingreso.
Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que mediaron en el accidente.