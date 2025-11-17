Joven murió ahogada en catarata de Las Cavernas, en Guácimo

Una joven de aproximadamente 22 años murió la noche de este domingo en un accidente acuático ocurrido en Las Cavernas, en el cañón del río Parismina, un lugar natural en Tierra Grande de Guácimo (Limón).

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se reportó cuando tres personas quedaron atrapadas tras un incidente en la poza de una catarata.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas rescataron con vida a dos de ellas y las trasladaron a una zona segura. La tercera víctima, una joven que no sabía nadar, había desaparecido bajo el agua tras resbalar y caer a una profundidad estimada de 10 metros.

La búsqueda del cuerpo se extendió por más de cinco horas el domingo debido a las condiciones del terreno y la fuerza del río. Finalmente, el personal especializado en rescate acuático localizó a la joven a las 9:30 p.m.

Para extraerla, los equipos debieron abrir un camino por una zona montañosa hasta acercarla a un punto seguro en la orilla del río.

“Fue una labor de alto riesgo que requirió buzos, rescatistas y equipo técnico especializado”, explicó Tatiana Díaz, coordinadora operativa regional de la Cruz Roja.

En total, 11 cruzrojistas trabajaron en el operativo, con unidades de soporte básico y avanzado, ambulancias y un vehículo de rescate. También colaboraron el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente con base en los relatos de las personas que acompañaban a la joven.