Joven muere asesinado en una riña en San Carlos

Un joven de 18 años fue la víctima mortal de una riña en San Carlos.

Un joven de aproximadamente 18 años fue asesinado en una riña, la mañana de este domingo, en barrio La Margarita, en Boca de Arenal de Cutris, San Carlos.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente se registró alrededor de las 10:50 a. m. y se presume que la víctima habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza y una herida provocada por arma blanca en el pecho.

Tras resultar herido, el muchacho logró caminar varios metros, pero cayó frente a la plaza de deportes de la comunidad, donde fue atendido por personal de la Cruz Roja, donde lo declararon fallecido.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar la identidad de los responsables. De momento no se reportan personas detenidas.

Justo la noche del sábado, se reportó el homicidio de un menor de edad, también involucrado en una riña. Los hechos se dieron en un bar en Chomes de Puntarenas y la víctima fue identificada como un muchacho de 17 años.

De acuerdo con la Policía Judicial, el joven recibió un disparo en el tórax y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Puntarenas, donde médicos lo declararon fallecido a su arribo.