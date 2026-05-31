Sucesos

Joven muere asesinado en una riña en San Carlos

El muchacho, en apariencia, recibió un golpe en la cabeza y una puñalada en el pecho

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Por Edgar Chinchilla, corresponsal
Un joven de 18 años fue la víctima mortal de una riña en San Carlos.
Un joven de 18 años fue la víctima mortal de una riña en San Carlos. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







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