Joven es asesinado a balazos en Cartago

Un hombre de apellido Rivera, de unos 20 años, fue asesinado a balazos en el sector de Hacienda Vieja, en El Guarco de Cartago.

Según fuentes policiales, minutos después de las 5:30 p.m., vecinos de la zona escucharon varias detonaciones. Al salir de sus casas, encontraron a un hombre herido tendido sobre la acera, aproximadamente a 200 metros al noroeste de la plaza de deportes.

De inmediato llamaron al 911 y, mientras la unidad de la Cruz Roja de Cartago se desplazaba al lugar, el paciente ya había sido trasladado en un vehículo particular al Hospital Max Peralta, donde fue declarado fallecido minutos después de su ingreso. La víctima presentaba una herida de arma de fuego en la parte izquierda del tórax.

De acuerdo con información policial, el carro presentaba un orificio por aparente arma de fuego en el lado del conductor. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trasladó el vehículo para la respectiva investigación.

En apariencia, los hechos responden a rencillas personales del ahora fallecido con la persona sospechosa de ultimarlo.

Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.