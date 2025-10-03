Sucesos

Joven detenido por intentar atropellar a manifestantes pro Palestina en Barrio Escalante

Hechos ocurrieron la noche del jueves, en las inmediaciones del parque Francia, durante una movilización pacífica, en contra del genocidio en Gaza y el TLC con Israel

Por Natalia Vargas
Un joven fue detenido por oficiales de Fuerza Pública por intentar atropellar varios manifestantes a favor de Palestina en el Parque Francia.
Un joven fue detenido por oficiales de Fuerza Pública por intentar atropellar a varios manifestantes pro Palestina, en las cercanías del parque Francia, en Barrio Escalante. Foto: (Palestina Costa Rica/Redes sociales)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

