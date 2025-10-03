Joven detenido por intentar atropellar a manifestantes pro Palestina en Barrio Escalante

Un joven fue detenido por oficiales de Fuerza Pública por intentar atropellar a varios manifestantes pro Palestina, en las cercanías del parque Francia, en Barrio Escalante. Foto:

Un joven quedó detenido, la noche del jueves, luego de que, en apariencia, embistiera con su vehículo a varias personas que participaban en una manifestación pacífica a favor de Palestina en el parque Francia, en Barrio Escalante.

La movilización se organizó, de acuerdo con la Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica, para exigir al presidente de la República, Rodrigo Chaves, denunciar el genocidio en la Franja de Gaza y no firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel.

Atropellan a varios manifestantes pro Palestina

Los manifestantes iniciaron su recorrido en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, y se movilizaron dos kilómetros hasta el Parque Francia.

La Red de Solidaridad denunció que fue en este último sitio donde un vehículo de color blanco intentó embestir a los participantes. Videos difundidos por la agrupación muestran el momento de los hechos, así como a oficiales de la Fuerza Pública custodiando el lugar y aprehendiendo al joven que conducía el carro.