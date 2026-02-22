Sucesos

Joven de 29 años muere ahogado en Pococí

El cuerpo fue recuperado tras un operativo de búsqueda de varias horas

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La Cruz Roja desplegó un operativo para buscar al joven.
La Cruz Roja desplegó un operativo para buscar al joven. (La Nación/Cruz Roja/Imagen con fines ilustrativos/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaAhogamientoOperativo de búsqueda y rescate
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.