Joven de 29 años muere ahogado en Pococí

La Cruz Roja desplegó un operativo para buscar al joven.

Un hombre de 29 años murió ahogado la mañana de este domingo en Ticabán de Pococí, en la provincia de Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:45 a. m. mediante el sistema 9-1-1. Posteriormente, la Cruz Roja despachó una unidad de primera respuesta al lugar. Al llegar al sitio, se confirmó la desaparición del joven.

Ante la situación, se activó un operativo de búsqueda que incluyó cuatro vehículos operativos, una lancha y personal especializado en buceo para el rastreo acuático.

Cerca de las 12:00 mediodía, los equipos lograron ubicar el cuerpo sin vida, el cual fue extraído a un punto seguro y entregado a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.