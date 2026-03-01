Tragedia en bar: hombre mata a joven de 21 años por la espalda y luego hiere con machete a amiga

Una joven identificada como Jackeline Mireya Sequeira, de 21 años, fue asesinada la madrugada de este domingo dentro de un bar de la comunidad de Medio Queso, en Los Chiles, luego de que interactuó por instantes con su agresor.

Fuentes confirmaron que, al menos 20 minutos después, otra mujer habría sido atacada por el mismo sujeto con un machete y se encuentra en condición crítica.

En apariencia, Sequeira estuvo acompañada por otra persona en ese lugar y, en un momento determinado, su acompañante se retiró del sitio y ella quedó sola. Fue entonces cuando, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un hombre se acercó a ella.

Interactuaron por unos instantes y, por motivos que aún se desconocen, el sujeto le disparó a corta distancia en la espalda. El homicidio ocurrió a las 11:39 p. m.

La mujer, de nacionalidad nicaragüense, falleció en el lugar y agentes judiciales recolectaron indicios balísticos para iniciar la investigación del caso. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para su autopsia.

Sobre la segunda mujer herida, fuentes policiales confirmaron a La Nación que se trata de una mujer adulta, amiga de Sequeira, a quien el mismo hombre habría herido con un machete. La Cruz Roja Costarricense reportó que la joven presentaba heridas en la cabeza y el cuello, y fue trasladada en condición crítica en una unidad de soporte básico al Hospital de Los Chiles.

Colaboró en esta información el corresponsal Edgar Chinchilla