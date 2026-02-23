Crímenes

Doble homicidio en San José: menor de 17 años y mujer mueren mientras comían en vía pública

Un menor y una mujer fueron asesinados en San José, mientras que una balacera en Tamarindo dejó una mujer herida. Costa Rica registra más de 103 homicidios en el 2026.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Cuando la policía llegó, ya habían tres muertos. Reinner Montero.
San José contabiliza más de 32 asesinatos en lo que va del 2026. Imagen con fines ilustrativos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioOIJSan JoséGuanacaste
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.