Doble homicidio en San José: menor de 17 años y mujer mueren mientras comían en vía pública

San José contabiliza más de 32 asesinatos en lo que va del 2026. Imagen con fines ilustrativos.

Un menor de 17 años y una mujer adulta fallecieron tras recibir múltiples disparos la noche del domingo en San José.

Según el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió cerca de las 11:56 p. m. en Cristo Rey, el distrito Hospital.

Tras recibir la alerta, la institución de emergencia desplazó dos unidades de soporte avanzado al sitio; sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que ambas víctimas se encontraban sin signos vitales.

La mujer fue identificada con el apellido Calderón de 36 años, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con versiones de testigos, ambas víctimas se encontraban ingiriendo alimentos en la vía pública cuando fueron abordadas por dos motocicletas en las que viajaban tres sujetos. Por razones que aún se desconocen, los sospechosos les dispararon en múltiples ocasiones.

Tras cometer el ataque, los agresores se dieron a la fuga. Los cuerpos fueron remitidos a la morgue judicial para la respectiva autopsia, mientras agentes del OIJ mantienen la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Estos hechos se suman a los 103 homicidios registrados en lo que va del año, según el más reciente informe del OIJ.

De acuerdo con los datos de las autoridades judiciales, San José se mantiene como la provincia con mayor incidencia criminal al sumar más de 32 asesinatos, seguida por Limón y Puntarenas.

Otra balacera en Guanacaste

Una hora después, a la 1:15 a. m. de este lunes, se registró un segundo hecho violento en Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste. En este incidente, un ataque con arma de fuego provocó el vuelco de un vehículo liviano, dejando como saldo dos personas heridas de gravedad.

De acuerdo con la Cruz Roja, en el sitio se valoró a una mujer de 35 años que presentaba múltiples traumas y una herida por arma de fuego en el tórax, así como a un hombre con politraumatismos.

La emergencia fue atendida por una unidad básica y otra de soporte avanzado y ambos pacientes fueron trasladados en condición delicada a la clínica de Santa Cruz.