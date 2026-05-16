Joven de 19 años resulta herido por múltiples impactos de bala en Heredia mientras caminaba por la vía pública

El joven fue trasladado al Hospital de Heredia, donde permanece recibiendo atención médica tras presentar heridas en extremidades.

Un joven de apellido González, de 19 años resultó herido por proyectil de arma de fuego en Heredia.

El ataque se dio cerca de las 3:00 a.m. de este sábado en la zona de Llorente, de Flores, en Heredia.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), González caminaba por la vía pública cuando al parecer desde un carro en movimiento, varios hombres le dispararon en repetidas ocasiones, impactándolo en la pierna izquierda, el tobillo derecho y el brazo derecho.

Tras las heridas por arma de fuego, la víctima quedó herida en el sitio y posteriormente fue trasladado al Hospital de Heredia para recibir atención médica.