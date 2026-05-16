Sucesos

Joven de 19 años resulta herido por múltiples impactos de bala en Heredia mientras caminaba por la vía pública

La víctima recibió disparos en la pierna izquierda, el tobillo derecho y el brazo derecho.

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Por Libia Solano Meza
El joven fue trasladado al Hospital de Heredia, donde permanece recibiendo atención médica tras presentar heridas en extremidades. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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