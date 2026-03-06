Sucesos

Joven de 19 años detenido tras balear a víctima que escapaba de asalto en Limón

Agentes del OIJ detuvieron en un hombre de apellido Ortiz tras un allanamiento en su vivienda.

Por Yucsiany Salazar
Ortiz, de 19 años, fue detenido en su vivienda en Limón 2000.
Ortiz, de 19 años, fue detenido en su vivienda en Limón 2000. (OIJ/OIJ)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

