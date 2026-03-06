Joven de 19 años detenido tras balear a víctima que escapaba de asalto en Limón

Ortiz, de 19 años, fue detenido en su vivienda en Limón 2000.

Un joven de apellido Ortiz, de 19 años, fue detenido como sospechoso de tentativa de homicidio contra un hombre que intentó huir de un asalto en Limón.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la captura se ejecutó tras un allanamiento en la vivienda del sujeto, ubicada en Limón 2000, en el distrito de Río Blanco de Limón, durante la mañana de este viernes 6 de marzo.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 18 de febrero. De acuerdo con las investigaciones, ese día, Ortiz interceptó a la víctima con la intención de asaltarla; sin embargo, el afectado salió corriendo.

Ante esto, el sospechoso habría sacado un arma de fuego para dispararle en reiteradas ocasiones. La víctima fue impactada en una de sus piernas.

Allanamiento en Limón 2000

Luego de diversas diligencias, los agentes del OIJ lograron identificar al presunto agresor y localizar su paradero. En el operativo, además de la detención, la Policía Judicial decomisó evidencia relevante para el expediente penal.

Ortiz fue remitido con un informe al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.