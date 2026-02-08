Joven de 17 años en condición crítica, tras caer a pozo en Atenas

Un menor de 17 años cayó a un pozo en Atenas. (Imagen con fines ilustrativos). Foto:

Un joven de 17 años cayó a un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad, la mañana de este domingo, en San Isidro de Atenas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8 a. m. y la Cruz Roja Costarricense informó que despachó al sitio equipo de rescate vertical para la estabilización y extracción del menor de edad.

Una vez en la superficie, el personal de la Cruz Roja lo valoró y constató que, producto de la caída, presentaba múltiples lesiones y golpes en el cuerpo.

El joven fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

En los últimos meses se han reportado varios incidentes en pozos, que han culminado con personas heridas de gravedad o incluso fallecidas.

Hace diez días se informó sobre la muerte de un hombre extranjero que trabajaba en la elaboración de un pozo artesanal en San Antonio de Escazú. El trabajador falleció atrapado en un terraplén que lo enterró a aproximadamente 30 metros de profundidad.

A inicios de diciembre del 2025, la Cruz Roja atendió un incidente similar en Sabanilla de Alajuela, donde una niña de tres años cayó a un pozo de ocho metros en un área que permanecía en construcción.

Con apoyo del Cuerpo de Bomberos, los socorristas lograron extraer a la menor y trasladarla en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, en una unidad de soporte avanzado.

Ese mismo año, en setiembre, falleció un niño de dos años tras caer a un pozo de entre 20 y 30 metros de profundidad en Pocosol de San Carlos, el cuerpo fue rescatado, luego de varias horas de labores en condiciones complejas, debido a la presencia de agua en el interior del hueco y la estrechez del mismo.