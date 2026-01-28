Sucesos

Hombre que trabajaba en pozo artesanal en Escazú muere enterrado por terraplén

La Cruz Roja confirmó el deceso la mañana de este miércoles

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El hombre trabajaba en un pozo artesanal cuando ocurrió el accidente.
El hombre trabajaba en un pozo artesanal cuando ocurrió el accidente. (Mundo Escazú/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
fallecidoterraplénSan AntonioEscazú
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.