Hombre que trabajaba en pozo artesanal en Escazú muere enterrado por terraplén

El hombre trabajaba en un pozo artesanal cuando ocurrió el accidente.

Un hombre extranjero que trabajaba en la elaboración de un pozo artesanal en San Antonio de Escazú, falleció atrapado en un terraplén la mañana de este miércoles.

La Cruz Roja Costarricense informó que el hombre quedó enterrado aproximadamente a 30 metros de profundidad.

Socorristas respondieron con vehículos de rescate y ambulancias de soporte avanzado. A la llegada, poco antes del mediodía, compañeros de trabajo del ahora fallecido habían logrado extraer el cuerpo.

El hombre fue declarado sin signos vitales en el lugar. Oficiales de la Policía Municipal resguardaron la escena a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial.