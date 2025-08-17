Joven ciclista muere embestida por autobús

Una joven de 20 años falleció este sábado por la tarde al ser embestida por un autobús mientras viajaba en bicicleta.

La muchacha, de apellido Cortés, intentó cruzar la vía en la ruta nacional 247, que comunica Guápiles con Cariari, en Limón. Justo en ese momento pasaba el autobús y la impactó.

Los hechos se presentaron cerca de las 2:40 p. m. Minutos después, una unidad de la Cruz Roja llegó al lugar y la declaró fallecida en el sitio, debido a las lesiones severas producidas con el impacto.

Testigos que conocían a la víctima manifestaron que ella vivía a 150 metros del lugar del accidente. Al parecer, viajaba para visitar a un familiar.

El accidente donde murió la joven ciclista ocurrió cerca de las 2 p. m. de este sábado. (Corresponsal/Reiner Montero)

Posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena para iniciar la investigación y entrevistar al chofer del autobús y a los pasajeros.