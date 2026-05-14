Joven asesinado dentro de bar en Paso Canoas recibió amenazas antes del ataque, según OIJ

El joven de apellido Moraga estaba dentro de un bar cuando llegó un gatillero a asesinarlo.

Un joven de apellido Moraga, de 19 años, asesinado la noche del miércoles dentro de un bar en Paso Canoas, Corredores, ya había recibido amenazas antes del ataque armado, según confirmó Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),

“En apariencia la víctima ya había sido amenazada y este podría ser el móvil de los hechos. Estamos en el proceso de análisis”, indicó Soto este jueves.

El homicidio quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el cual se observa a un hombre vestido de negro ingresar al local donde había varias personas.

Tras ubicar a Moraga, el joven corrió e intentó resguardarse detrás del mostrador; sin embargo, fue alcanzado por los disparos.

“Se acerca tranquilamente y lo sigue unos pocos metros, y le dispara en múltiples ocasiones”, explicó Soto sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Tras cometer el crimen, el sospechoso salió caminando del establecimiento.

El ataque ocurrió alrededor de las 8 p. m. La víctima presentaba heridas de proyectil en el tórax, espalda y brazo derecho.

En el sitio, los investigadores recolectaron casquillos que serán analizados como parte de las pesquisas.