Sucesos

Joven asesinado dentro de bar en Paso Canoas recibió amenazas antes del ataque, según OIJ

El ataque armado ocurrió en un bar de Paso Canoas, Corredores.

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Por Yucsiany Salazar
El joven de apellido Moraga estaba dentro de un bar cuando llegaron a asesinarlo.
El joven de apellido Moraga estaba dentro de un bar cuando llegó un gatillero a asesinarlo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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