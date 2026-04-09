Violento ataque en bar clandestino deja dos muertos en Paso Canoas

Las víctimas estaban en un bar clandestino ubicado detrás de este local de repuestos, en Paso Canoas.

Una balacera registrada la madrugada de este jueves en un bar clandestino, en Paso Canoas, cantón de Corredores, dejó como saldo dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, informaron fuentes policiales.

El hecho fue reportado a las 3:18 a. m., cuando ingresó una llamada a la delegación policial alertando sobre detonaciones en un establecimiento contiguo al taller conocido como El Torno. Al llegar al sitio, oficiales observaron rastros de sangre en la entrada del local.

Dentro del inmueble, los policías ubicaron a un hombre tendido en el suelo, cerca de una máquina de monedas, con un impacto de bala en la cabeza. A pocos metros, frente a la barra, se encontraba una mujer también en el suelo, con una herida de arma de fuego en la espalda. Ambos estaban boca abajo.

Minutos después, personal de la Cruz Roja declaró a las dos personas sin signos vitales, alrededor de las 4:03 a. m.

El fallecido fue identificado por su padre como Luis Fernando Fuentes Martínez, de 33 años, vecino de Heredia. Según información policial, el hombre contaba con antecedentes por portación de armas y registros vinculados a infracciones a la Ley de Salud Pública.

Luis Fernando Fuentes Martínez era vecino de Belén, en Heredia. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

En cuanto a la mujer, de manera preliminar se presume que se trataría de una adulta de apellidos Rojas Vásquez, también de 33 años, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Durante la inspección de la escena, los oficiales localizaron un cargador tipo caracol sobre el mostrador del bar, lo que forma parte de la evidencia recolectada para la investigación.

Testigos indicaron haber escuchado múltiples disparos, tras lo cual las personas que se encontraban en el lugar salieron corriendo. Sin embargo, ninguno aportó información sobre los responsables, ni sobre la forma en que huyeron.

De momento, el caso se mantiene en investigación y no se ha determinado el móvil del ataque ni se tienen datos sobre los sospechosos. La escena quedó bajo custodia policial a la espera de las diligencias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).