Crímenes

Violento ataque en bar clandestino deja dos muertos en Paso Canoas

Fallecidos son un hombre y una mujer. Se desconocen posibles móviles del crimen.

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Por Vanessa Loaiza N.
Las víctimas estaban en un bar clandestino ubicado detrás de este local de repuestos, en Paso Canoas.
Las víctimas estaban en un bar clandestino ubicado detrás de este local de repuestos, en Paso Canoas. (Captu/Captura de video)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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