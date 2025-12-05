Sucesos

Jefe de Fuerza Pública fallece en aparatoso choque frontal con vehículo del Minae

El conductor del otro vehículo resultó ileso

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Un oficial de Fuerza Pública falleció tras aparatoso accidente de tránsito en Florencia de San Carlos.
Un oficial de Fuerza Pública falleció tras aparatoso accidente de tránsito en Florencia de San Carlos. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







