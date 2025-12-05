Jefe de Fuerza Pública fallece en aparatoso choque frontal con vehículo del Minae

Un oficial de Fuerza Pública falleció tras aparatoso accidente de tránsito en Florencia de San Carlos.

Uno de los jefes de la Fuerza Pública, identificado como José Rafael Navarro Araya, de 63 años, falleció este viernes en un accidente de tránsito ocurrido tres kilómetros al sur de la rotonda de Florencia, sobre la ruta 35, en San Carlos.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:20 a. m. Según reportes preliminares, Navarro viajaba en un automóvil que perdió el control y colisionó de manera frontal contra otro vehículo, perteneciente a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cuyo conductor, de apellido Guzmán, resultó ileso.

Navarro, quien en apariencia se encontraba en su día libre, falleció en el lugar. Según la información preliminar de la oficial de Tránsito, Patricia Trejos, Navarro no contaba con licencia de conducir vigente.

Trejos agregó que el oficial era jefe de la Fuerza de Tarea de la Fuerza Pública en La Fortuna de San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en el sitio para levantar el cuerpo y trasladarlo a la Morgue Judicial.