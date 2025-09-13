Sucesos

OIJ identifica al policía fallecido en trágico accidente en la ruta 27

El oficial, de 35 años, viajaba a bordo de una motocicleta particular

Por Natalia Vargas
El oficial viajaba en una moto particular, a la altura de Turrúcares, en la ruta 27, cuando colisionó y perdió la vida.
El oficial viajaba en una moto particular, a la altura de Turrúcares, en la ruta 27, cuando colisionó y perdió la vida. (Redes sociales/Cortesía)







ruta 27accidenteFuerza Pública
