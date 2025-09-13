OIJ identifica al policía fallecido en trágico accidente en la ruta 27

El oficial viajaba en una moto particular, a la altura de Turrúcares, en la ruta 27, cuando colisionó y perdió la vida.

A eso de las 4:43 a. m. de este sábado, ingresó a través de la línea de emergencia el reporte de una colisión múltiple entre una motocicleta, un vehículo liviano y un tráiler, en la ruta 27. En el lugar falleció un oficial de la Fuerza Pública, de apellido Blandón y de 35 años.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Blandón, quien viajaba en su motocicleta particular, en apariencia, habría colisionado contra un vehículo y, luego de perder el control, chocó contra el camión.

La Cruz Roja Costarricense acudió al sitio con una unidad de soporte avanzado. Los socorristas localizaron al oficial con múltiples heridas y ya fallecido, a la altura de Turrúcares, en Alajuela.

Producto del accidente y de las diligencias policiales, se reportaron largas presas en la autopista durante la mañana.

El cuerpo del oficial fue llevado a la Morgue Judicial y agentes de la Policía Judicial iniciaron las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente.